Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan ucinają pytania o CHRZEST Henryka: "Będzie chciał, to sam to zrobi"

Zostawiamy decyzję naszemu synowi. Niech podejmie ją świadomie, gdy będzie pełnoletni. Jeżeli przeanalizuje to, o czym mówiła Małgosia i będzie chciał się ochrzcić sam, to to zrobi. A gdybyśmy zrobili to dziś, to mógłby kiedyś mieć do nas o to pretensje - tłumaczy.