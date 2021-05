Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan uczczą 1. urodziny Henia na wakacjach W MEKSYKU

Małgorzata Rozenek bez wątpienia należy do grona najbardziej zapracowanych polskich celebrytek. Nawet Perfekcyjna od czasu do czasu potrzebuje jednak odsapnąć od codziennego zgiełku. W tym roku Małgosia zrezygnowała co prawda z wyjazdu na majówkę, wkrótce planuje jednak rodzinną wyprawę z prawdziwego zdarzenia.

Jak udało się ustalić Pudelkowi Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan planują wyjazd do Szwecji. Zamiast pobytu w luksusowym hotelu parze zamarzył się jednak nocleg w kamperze - w którym to przez miesiąc będą spać, gotować i podróżować po Skandynawii. Towarzyszyć im będą rzecz jasna synowie oraz gromadka psów.

Okazuje się jednak, że wyprawa do Szwecji to nie jedyna zagraniczna podróż, jaka czeka Majdanów w najbliższym czasie. Jak donosi Party, w połowie maja cała rodzina ma zamiar ponownie wyjechać do Meksyku i spędzić tam cały miesiąc. Choć już sam urlop w egzotycznej scenerii zdaje się być całkiem dobrym powodem do świętowania, na meksykańskich wakacjach rodzina będzie miała do tego znacznie więcej okazji. Pobyt rodziny za granicą pokryje się bowiem z urodzinami trzech synów Rozenek, a także samej celebrytki.

24 maja przypadają 11. urodziny Tadeusza, w Dzień Dziecka Małgorzata skończy natomiast 43 lata. Zaledwie trzy dni po swoim święcie Perfekcyjna będzie celebrować 15. urodziny najstarszego syna, Stanisława. 10 czerwca Majdany uczczą roczek Henryczka. Rozenek nie ukrywa, że w tym roku rodzinne świętowanie będzie nieco niestandardowe.

W Warszawie zawsze organizowaliśmy chłopcom imprezy tematyczne. W tym roku wyłamiemy się z tradycji, ale słońce i piękne widoki nam to zrekompensują - zapewniłą w rozmowie z Party.

Rozenek zdradziła, że pierwsze urodziny Henia cała rodzina uczci, pałaszując meksykańskie przysmaki w lokalnej knajpce. Możliwe też, że już w Polsce zorganizuje starszym synom urodzinową imprezę.

Urodziny Henia, którego podczas naszej pierwszej wyprawy do Meksyku żartobliwie nazwaliśmy Nachosem, zorganizujemy pewnie w jakiejś lokalnej restauracji. Po powrocie do Polski, jeśli sytuacja pandemiczna pozwoli, planujemy większą imprezę dla chłopców - dodała.

Przypomnijmy, że nie będzie to pierwsza podróż Małgorzata i Radosława do Meksyku. Majdany wyprawiły się do popularnego wśród polskich celebrytów Tulum w styczniu, a instagramowy profil Rozenek wówczas wręcz pękał w szwach od wakacyjnych zdjęć i filmików.

