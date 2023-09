Krzysztof Skiba ZAKAZAŁ grania Kukiza na swoim weselu! "Była CZARNA LISTA utworów"

Aktywność polityczna Pawła Kukiza budzi ogromne kontrowersje i często jest komentowana przez jego byłych kolegów z branży muzycznej. Przypomnijmy, że Paweł przez lata funkcjonował w przestrzeni publicznej jako "antysystemowiec", a w swoich utworach niejednokrotnie wulgarnie wypowiadał się o władzy . Zarzekał się też, że nigdy nie wejdzie do polityki.

Jak zostanę politykiem, to naplujcie mi w ryj i mówcie do mnie szmato - zaznaczał.

Czas pokazał, że słowa Kukiza znacznie rozmijają się z jego czynami . W 2015 roku muzyk powołał do życia partię Kukiz’15 i rozpoczął działalność polityczną na dużą skalę. Początkowo cieszył się nawet sporym poparciem, z którego po latach właściwie nic już nie zostało. Najwięcej szkody w wizerunku i karierze Kukiza wyrządziło pamiętne głosowanie w Sejmie z 2021 roku, gdy Kukiz stwierdził, że się pomylił, a marszałek Elżbieta Witek zarządziła tzw. reasumpcję.

Na Pawła spadły wówczas gromy i zarzuty o "sprzedajność". Od tamtej pory były muzyk wspiera PiS , a obecnie startuje nawet do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości , choć jeszcze kilka lat wcześniej bardzo negatywnie wypowiadał się o tej partii. Muzycy i dziennikarze, którzy kiedyś kolegowali się z Kukizem, dziś odcinają się od niego i przyznają, że się za niego wstydzą.

Krzysztof Skiba nie chciał Kukiza na swoim weselu

W ostrym tonie wypowiada się o Kukizie m.in. Krzysztof Skiba , który nie może zrozumieć, co stało się z człowiekiem, którego kiedyś lubił i szanował.

Niechęć Skiby do Kukiza jest tak duża, że lider zespołu "Big Cyc"... zakazał grania jego piosenek na swoim niedawnym weselu. Przypomnijmy, że 19 sierpnia Krzysztof ożenił się z ukochaną Karoliną Kempińską, a ich ślub był relacjonowany w mediach jako niezwykle radosne wydarzenie. Być może wesele było aż tak udane, bo Skiba zadbał o to, by grano określoną muzykę. W wywiadzie dla Radia Złote Przeboje ujawnił, że sporządził "czarną listę utworów".