"Lex TVN". Kuba Wojewódzki głosował na Pawła Kukiza. Teraz komentuje: "JEST MI WSTYD"

Przeraża mnie to, że ludzie bronią PiS-u czy Kukiza. Nie uważam, że trzeba mieć tożsame poglądy. Nie mam wątpliwości, że różnice w poglądach są siła napędową a nie destrukcyjną. Nie trzeba jednak kochać KO czy TVN aby zobaczyć, że jest to próba kneblowania przeciwników politycznych. Czy ludzie o poglądach prawicowych na prawdę chcą Polski, gdzie słychać tylko jeden głos ? Jeśli TVN jest taki do bani to przecież prawda zwycięży i ludzie przejrzą na oczy i gremialnie rusza oglądać TVP. Nie chcę Białorusi w moim kraju i do jasnej ch...ry pozwólcie mi oglądać to co chcę oglądać. Pilot to banalnie proste urządzenie, poradzę sobie.