Krzysztof Skórzyński odsłania kulisy współpracy z Ewą Drzyzgą: "Ona ma OBSESJĘ"

Jeszcze na początku roku Krzysztof Skórzyński tworzył na planie "Dzień dobry TVN" duet z Małgorzatą Rozenek. Pod koniec czerwca ogłoszono jednak wielką rewolucję - z programem śniadaniowym pożegnało się spore grono prezenterów, w tym "Perfekcyjna". Od tej pory telewizyjną partnerką Krzysztofa jest Ewa Drzyzga, która wcześniej zasiadała na słynnej kanapie z Agnieszką Woźniak-Starak. Duet Drzyzga-Skórzyński szybko zyskał sympatię widzów, którzy doceniają dziennikarzy za profesjonalizm i wyrafinowane poczucie humoru.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Skórzyński staje w obronie Rozenek i ocenia jej postępy w "DDTVN": "Jest profesjonalistką"

Tak Ewa Drzyzga zachowuje się poza kamerami. Zaskakujące wyznanie Krzysztofa Skórzyńskiego

O ile Skórzyński zyskał sporą rozpoznawalność dopiero w ostatnich latach, Ewa Drzyzga przez wielu uznawana jest już za ikonę polskiej telewizji. Niegdysiejsza gospodyni legendarnych "Rozmów w toku" obchodziła 1 grudnia 56. urodziny. Z tej okazji portal Show News przeprowadził krótki wywiad z partnerującym jej w "Dzień dobry TVN" Krzysztofem. Dziennikarz zdradził nieco na temat współpracy z Ewą. Nie obeszło się bez zaskoczeń.

Ewa ma obsesję na punkcie mycia rąk. Przykładowo gdy jesteśmy w kuchni "Dzień Dobry TVN" nigdy nie pozwala mi dotknąć czegokolwiek, jeżeli wcześniej nie umyję rąk. Kiedyś, jak prowadziliśmy program na sopockim molo, to nie pozwoliła mi chodzić boso, bo uważała, że czymś się zarażę. Powiedziała mi, że jeśli chodzimy po molo, to tylko w butach. Ona ma absolutnego świra na punkcie higieny, dbania o czystość rąk i nie dotykania rzeczy, które mogą człowieka czymś zarazić. To nie jest fobia, ona sama się z tego śmieje - wyjawił.

Skórzyński opowiedział też o zawodowych rytuałach Drzyzgi, która dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej wypaść przed kamerami i nie zawieźć rozmówców oraz widzów.

Ewa jest perfekcjonistką. Przed każdym programem tak naprawdę wisimy godzinę na telefonie. To chyba jest jeszcze takie jej przyzwyczajenie zawodowe, bardzo fajne zresztą, z czasów "Rozmów w toku". Ona przygotowuje się perfekcyjnie do każdego tematu, bo jej zdaniem każdy temat musi do czegoś prowadzić. Ewa jest w tej kwestii tytanem - przyznał dziennikarz.

Prywatna odsłona Ewy Drzyzgi. Rodzina na pierwszym miejscu

Choć w telewizji zadebiutowała trzy dekady temu i ma rzeszę fanów, Ewa raczej niechętnie opowiada w mediach o kulisach codzienności. Jaka jest prywatnie?

Ewa jest niezwykle empatyczną i rodzinną osobą. Zawsze gdy pracujemy po dwa lub trzy dni z rzędu, to po ostatnim programie zawsze pędzi na pierwszy możliwy pociąg, żeby czym prędzej wrócić do swoich synów. Jest po prostu niebywale kochającą matką. To jest wspaniałe, że ten pędzący świat jej nie pochłonął. Ona kiedy tylko może, to ucieka jak najszybciej do swojej rodziny - podkreślił w rozmowie z Show News Krzysztof Skórzyński.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.