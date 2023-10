WPADKA w "Dzień Dobry TVN". "Jeszcze trochę brakuje nam do perfekcji". Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński uratowali sytuację?

Kama 31 min. temu zgłoś do moderacji 35 4 Odpowiedz

Ja też oglądam od lat i takiej papki intelektualnej nie było nigdy. Do tego ciągle to gotowanie. Ile można, wszystko już było. Zainspirujcie czymś ludzi do zmian, do pozytywnego myślenia! DDTVN po zwolnieniu prowadzących jest nie do oglądania.