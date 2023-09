Krzysztof Skórzyński zalicza wpadkę za wpadką w "DDTVN". Izabela Kuna nie wytrzymała!

Programy śniadaniowe ze względu na swoją specyfikę stanowią dla prezenterów nie lada wyzwanie. Ze względu na to, że wszystko dzieje się na żywo, nietrudno o wpadkę. Potknięcia na wizji zdarzają się więc nawet i najbardziej doświadczonym. Zwłaszcza wtedy gdy dopiero co zmieniono im programowego partnera. Do grona tych, którzy jeszcze się docierają, zaliczyć można od niedawna występujących w duecie Ewę Drzyzgę i Krzysztofa Skórzyńskiego.