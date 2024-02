Krzysztof Stanowski chwali się ZAROBKAMI Kanału Zero. Pokazał najnowsze przychody z wyświetleń. Kwota szokuje!

Krzysztof Stanowski jakiś czas temu pożegnał się z Kanałem Sportowym i powołał do życia nowy projekt pod nazwą Kanał Zero. Już na początku dziennikarz zadbał o wysoką oglądalność, zapraszając do programu prezydenta Andrzeja Dudę. Wywiad był szeroko komentowany w mediach i obejrzało go ponad 2,5 miliona użytkowników.