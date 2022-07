Krzysztof Stanowski chwali się żoną, która zabrała go do Paryża z okazji 40. urodzin! (ZDJĘCIA)

Lili 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Pamiętacie Stanowskiego ze Stasko i te teksty o tym, że musiałaby być Monia Belucci czy Sharon Stone, żeby facet ja chciał śledzić aż do klubu... Sorki, ale urodzie żony Stanowskiego to daleko do tych pań. Haha. A bliżej do Stasko. Taki pstryczek w nosa od losu chyba.