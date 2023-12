Krzysztof Stanowski "czule" o kompromitacji Sebastiana Fabijańskiego w Fame MMA: "Wyszedł trochę na pi**ę"

Jak Dla Mnie ... 35 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Widziałam go w jakimś serialu i filmie. Jest średnim aktorem... Grał tego psychola, ale też jakoś specjalnie nie był przekonujący. Pasuje do filmów do podglądania, ale mamy lepszych aktorów w Polsce. Takich, którym się wierzy, gdy się ich ogląda. A Sebastian, mam wrażenie, że gra podobnie. I, że to wychodzi z jego przekonania, że jest taki super. Rzuca się na malowanie, bo lubi, a no, nie porywa. Rzuciła się na rapowanie, też, nie porywa. Z aktorstwem, moim zdaniem, ma podobnie. Ale wiele osób uważa, że jest przystojny, więc dostaje propsy do aktorstwa.