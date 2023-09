TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, ile Sebastian Fabijański zarabia na JEDNEJ walce w oktagonie! Przed nim jeszcze trzecia...

Elficzka 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 10 Odpowiedz

Jak na Polaka to on jest ekstremalnie przystojny. Oprócz wzrostu, ma to coś w spojrzeniu, jego twarz jest intrygująca i super męska. Nie to co widać na ulicach, jak nie ziemniak, to plastuś lub bolek i lolek. (właśnie tacy tu go hejtują) Mógłby zagrać Jezusa jak Jared Leto. W ogóle mógłby byc synem Jareda Leto, ma coś z niego. Jakby go wysłać do Hollywood, kto wie, czy nie zrobiłby kariery. Ma warunki i zarobiłby tyle kasy, ze nie musiałby brac udziału już nigdy więcej w tym Fame. On jest przystojniejszy od Ryana Goslinga czy np Gyllenhalla. Poważnie, skoro jest bogaty z domu, dziwię się, że go wcześniej do LA nie wysłali, żeby tam próbował. U nas się marnuje. Niech znajdzie swoją miłość, jakąś fajną dziewczynę i niech wyjeżdzają za granicę, niech zrobi karierę. Ja tam każdemu dobrze życzę, a on ma potencjał, większy niż Miko, curuś czy rosati. Ma talent.