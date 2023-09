Sebastian Fabijański ZMASAKROWANY na Fame MMA. Po 47 sekundach walki został wyniesiony na NOSZACH. Internauci nie mają litości (WIDEO)

W ubiegłym roku Sebastian Fabijański stał się bohaterem głośnej afery, która doszczętnie zszargała jego wizerunek. Zdesperowany gwiazdor najwyraźniej doszedł do wniosku, że nie ma już nic do stracenia i dołączył do frakfightowej federacji Fame MMA, tworząc swoje "alter ego" na potrzeby walki w oktagonie. Choć aktor, delikatnie mówiąc, nie popisał się wówczas wybitnymi umiejętnościami, zaprawiony w bojach 36-latek wrócił właśnie na ring. I to wbrew solennym obietnicom, że nie zamierza już wracać do "mordobicia" przed kamerami...