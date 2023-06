Krzysztof Stanowski KPI z Joanny Opozdy. Internauci ostro zareagowali: "Szybko znalazł sobie kolejną, żeńską ofiarę"

Krzysztof Stanowski miesiąc temu zaatakował Natalię Janoszek. Czas na kolejną celebrytkę?

Nieco ponad miesiąc temu twórca Kanału Sportowego zarzucił Natalii Janoszek , że zmyśliła swoją karierę w Bollywood , a także w prześmiewczy sposób przeanalizował jej celebryckie dokonania. Co ciekawe, wyjechał nawet do Bombaju, aby stamtąd nabijać się z byłej uczestniczki "Twoja twarz brzmi znajomo". W odpowiedzi na głośny materiał 33-latka postanowiła pozwać Krzysztofa Stanowskiego za naruszenie dóbr osobistych. Choć ich medialna przepychanka wciąż trwa, zdaje się, że na dziennikarz ma już na celowniku kolejną gwiazdę...

Krzysztof Stanowski kpi z Joanny Opozdy. Tak skomentował jej zdjęcia sprzed komisariatu

Niesamowite, że Joanna Opozda znana z... Niesamowite, że Joanna Opozda wychodzi z komisariatu i nie idzie do samochodu, którym przyjechała, tylko siada na schodkach i płacze, a przypadkowo stojący nieopodal fotoreporter robi jej z ukrycia zdjęcia - napisał Stanowski.

Internauci uderzają w Krzysztofa Stanowskiego

Część fanów dołączyła do Krzysztofa Stanowskiego i kontynuowała jego sarkastyczną narrację w sekcji komentarzy. Jednak pojawiło się również sporo wpisów krytykujących dziennikarza Kanału Sportowego. Zdaje się, że wielu internautów wolało, gdy 40-latek rozpisywał się na temat piłki nożnej , aniżeli "demaskował" celebrytki .

Niesamowite, że Krzysztof Stanowski znany z... Niesamowite, że Krzysztof Stanowski wychodzi z lotniska i nie idzie do samochodu, tylko ubrany w śmieszny strój daje teatr dla kretynów - napisał w odpowiedzi jeden z użytkowników Twittera.

Sprzedaje się za pieniądze, bo ludzie chcą to czytać/oglądać. Ostatnio jakiś dziennikarz udawał aktora z Indii i też znalazł na to odbiorców - pojawiło się też nawiązanie do ostatnich poczynań Krzysztofa.