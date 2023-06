Krzysztof Stanowski otrzymał SĄDOWY ZAKAZ publikacji na temat "zmyślonej kariery" Natalii Janoszek! "Myśli, że może zakneblować mi usta"

Krzysztof Stanowski z zakazem publikacji o Natalii Janoszek

Natalia Janoszek myśli, że może zakneblować mi usta i zabronić ujawniania prawdy na jej temat. Otóż nie. W ten czy inny sposób wkrótce ukaże się materiał na jej temat, bo po to pojechałem do Mumbaju i nie tylko. Po fakty. I czy jej się to podoba, czy nie, ja te fakty ujawnię - zapowiada niepowstrzymany Stanowski i zwraca się do swojej nemezis:

Co to w ogóle za posiedzenie niejawne? Jak człowiek się może bronić na takim posiedzeniu?; Jak to chyba postanowienie sądu z Bollywood; Tam są dwie literówki, nie wierzę, że to oficjalne pismo; Zbiorowej nagonki ciąg dalszy. To się nazywa nękanie, a nękanie jest karalne. To, co pan odstawia, trafia w gust pana fanów. Wystarczy poczytać komentarze, żeby zrozumieć jaki poziom reprezentujecie - czytamy.