Krzysztof Stanowski krótko o współpracy Marcina Najmana z mafioso "Słowikiem": "WYPIE*DALAĆ z naszego życia! Powinniście ZNIKNĄĆ"

Ciężko się z nim nie zgodzić. Robienie z mafii bohaterów show biznesu? Przecież to chore. Nie można romantyzować okresu, gdy mafia pruszkowska trzęsła tym krajem i gdy na ulicach w biały dzień dochodziło do egzekucji, bo się nawzajem zabijali - przecież to chore. Sorry, ale ja jako dinozaur pamiętam jak zabito chociażby Pershinga - w biały dzień, w Zakopanem. To było normalne? Nie. I teraz się takich ludzi stawia w roli celebrytów, sponsorów czy bohaterów? Przecież to chore.