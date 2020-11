Przemysław Saleta KPI z Marcina Najmana: "Czy dla tego człowieka istnieje granica ŻENADY?!"

Ggtgg 26 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

To jest to. Ludzie potrzebują lektur z pogranicza cringe'u. Czują się przy tym lepiej. "No, przecież nie jestem taki żenujący jak Najman". Każdy zmierza do samoakcepracji, a tego typu osobistości potwierdzają człowieka w przekonaniu, że "wszystko z nim w porządku". I bliższy ludziom jest Najman czy Daniel Martyniuk niż dajmy na to boski Lewandowski. Ludzie żenady są bohaterami wszystkich zakompleksionych.