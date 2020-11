Zbigniew Boniek ciepło o zachowaniu Marcina Najmana na Fame MMA: "DEBIL TOTALNY"

Don Kasjo nie ukrywał swojego oburzenia zachowaniem Marcina Najmana . Tuż po walce celebryta udzielił wywiadu, w którym bez skrępowania obrzucał pięściarza kolejnymi mało wyrafinowanymi wyzwiskami i polecił mu zająć się obroną Jasnej Góry. Sam Najman skomentował później swoją dyskwalifikację za pośrednictwem usuniętego już wpisu na Twitterze - w którym to zapewnił, że potraktował Życińskiego tak jak on wcześniej jego rodzinę. Sportowiec odniósł się tym samym do wypowiedzi Kasjo sprzed walki, kiedy to celebryta oskarżył go o romans z Esmeraldą Godlewską.

Było wiadomo, że Don Kasjo nie zgodzi się na Fame MMA, a wk*rwił tym wszystkich, bo prosili go włodarze i ja mówiłem, że bardzo fajnie, jak ta walka będzie w formie MMA i wszyscy chcieli tej walki MMA. Natomiast wołami go nie szło zaciągać do tej walki, więc mówię ok, dobra - tłumaczył w nagraniu, które pojawiło się na YouTubie.

Chciałem Wam tylko pokazać prosty test, że jeżeli wszyscy by się zgodzili, to ja bym w 10 sekund, gdybyśmy ruszyli na siebie, miałbym go w dosiadzie albo w bocznej (...) Pokazałbym Wam, że ten człowiek naprawdę niewiele potrafi, jeżeli chodzi o przekrojowe sporty walki (...) No ale on wygaduje takie bzdury, gada takie głupoty, że ci ochroniarze potraktowali go jak zwykłego szmatławca. Sponiewierali, zdusili, potraktowali jak największą żenadę. Temu się w sumie dziwić nie można, bo poziom jego intelektu jest wprost proporcjonalny do jego odwagi i zaraz wam to udowodnię. Stałem dosłownie 1,5 metra od niego, zaczął znowu wygadywać bzdury, więc odwróciłem się do niego i mówię "No to chodź". No i co zrobił Don Kasjo? Dalej wygadywał bzdury - stwierdził.