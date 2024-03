Krzysztof Stanowski MIAŻDZY Roberta Karasia po aferze dopingowej: "Nakoksowany facet człapiący w kółko"

Nie uogólniać... 25 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Czy on czasem nie jest jednym z tych co chwala sie nadmiernie patryjotyzmem??? Dosc mam wmawiana mi, ze jako osoba z Polski zasluguje tylko na to a ja to. Przepraszam bardzo, ale ja uwazam, ze wiekszosc obywateli Polski jest normalna, ogarnieta i zasluguje na wiecej niz ten pseudo sportowiec. Widze, ze Stanowski zna tylko moralne i intelektualne zera, skoro uwaza, ze na to zaslugujemy. W sumie nie ma sie co dziwic przyciagamy takich ludzi jakimi jestesmy sami. Widac on jak i jego towarzystwo zasluguja tylko na Karasia. Jednak prosze nie uogolniac .