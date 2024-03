Robert Karaś znowu przyłapany na dopingu. Internauci ZAŁAMUJĄ RĘCE: "Gość sprowadza ten sport do KOMEDII"

buddyjskilama 25 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

W sportach wytrzymałościowych dużo znaczą geny. Ale jeszcze więcej praca. Idealny sportowiec od takich dyscyplin trenuje. Jeśli nie trenuje to regeneruje się, ewentualnie je. Nie ma życia prywatnego, rodziny. To praca na 1,5 etatu bez urlopu. Latami. Nie oszukujmy się. Karaś takiego trybu życia nie prowadzi... Niech poda ile godzin rocznie spędza na treningach? Bo najwybitniejsi sportowcy - ludzie legendy - poza zawodami 1500-1600 godzin. Tak, średnio 30 godzin ciężkiego treningu tygodniowo, całymi latami. A skąd toksyny u Karasia? Bo faszerował się nimi miesiącami. W takich dyscyplinach wytrzymałościowych na glikogenie organizm nie pojedzie. Sportowcy wytrzymałościowi treningiem wypracowują sobie wydajny mechanizm pozyskiwania energii z trójglicerydów. Bardzo wydajny. Kilka, nawet 6-8x wydajniejszy niż u zwykłego człowieka. Ma to konsekwencje. Bo tłuszcz wiąże w organizmie toksyny. Utleniając duże ilości tłuszczu podczas zawodów te toksyny - a nimi są środki dopingujące uwalniają się do organizmu - stąd wykazały je testy. BO TAM SĄ I MU POMAGAŁY gdy się uwolniły po utlenieniu tłuszczu. Nie dziękuj Karaś. Tylko poczytaj podstawowe książki o sporcie, treningu i metabolizmie. TAM JEST WSZYSTKO. Karaś chcesz być czysty? Musisz zlikwidować praktycznie cały tłuszcz i odbudować go na nowo. Jesteś 3 lata w plecy, bo tyle czasu zajmie Ci odbudowanie formy... Trzeba było nie brać takich ilości dopingu podczas treningów....