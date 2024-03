Robert Karaś PONOWNIE przyłapany na dopingu. "Muszę ponieść konsekwencje swojej GŁUPOTY"

Robert Karaś ponownie oskarżony o doping

Te zawody w USA, w których startował Robert Karaś, były pod kontrolą amerykańskiej agencji antydopingowej USADA. To ona jest instytucją właściwą do badania tej kwestii. My za te sprawy w takim przypadku nie odpowiadamy i nie możemy ich komentować, dopóki właściwa agencja nie wyda oficjalnego komunikatu w tej sprawie - powiedziała Katarzyna Kopeć-Ziemczyk, rzeczniczka prasowa agencji.