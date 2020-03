Krzysztof Stanowski OBŚMIEWA kolejną przegraną Marcina Najmana: "Zaraz stanie do walki z BEATĄ KOZIDRAK i zmiecie go biała armia"

Stając do pojedynku z niedoświadczonym zawodnikiem, Najman miał najpewniej świadomość, że w przypadku przegranej wystawia się na potencjalne pośmiewisko. Jego niepokoje ziściły się, gdy po seansie wczorajszego mordobicia do klawiatury zasiadł znany ze swego ciętego języka Krzysztof Stanowski .

Tak naprawdę to żal mi Najmana. Wydaje mi się, że on nie jest aż tak fatalny, jak się wydaje. I on rozpaczliwie chce kogoś pokonać. Mierzy się z coraz gorszymi rywalami, napina się i... łomot. Zaraz stanie do walki z Beatą Kozidrak i tak się zestresuje, że zmiecie go biała armia - głosi wpis, który od wczoraj "polubiono" już ponad 1,5 tysiąca razy.