Krzysztof Stanowski ODEJDZIE z "Kanału Sportowego"? Internauci już spekulują: "Pewnie poszło o KASĘ..."

Krucjata przeciwko Natalii Janoszek okazała się dla Krzysztof Stanowskiego strzałem w dziesiątkę. Dziennikarskie śledztwo w sprawie samozwańczej "gwiazdy Bollywood" zapewniło mu nie tylko rzesze nowych fanów, ale i finansowe profity. Eksperci przypuszczają, że film o aktorce mógł powiększyć konto bankowe publicysty nawet o pięciocyfrową sumę. Warto dodać, że oprócz działalności w Kanale Sportowym, z którym związany jest od 2019 roku, dziennikarz ma jeszcze kilka biznesów: jest też twórcą marki Weszło, a oprócz tego ma własny klub piłkarski.

Krzysztof Stanowski odchodzi z Kanału Sportowego? Internauci nie mają złudzeń

Niektórzy twierdzą, że w życiu Stanowskiego nastąpiła właśnie kolejna rewolucja i jego dni w Kanale Sportowym, który od pięciu lat współtworzył z Mateuszem Borkiem, Michałem Polem i Tomaszem Smokowskim, są policzone. Internauci zauważyli bowiem, że w piątek Krzysztof usunął opisy o Kanale Sportowym ze swoich profili w mediach społecznościowych. Kolejnym "dowodem" była absencja na "Zebraniu Zarządu", czyli cyklicznej audycji, w której udział biorą wszyscy założyciele Kanału Sportowego. Internauci nie mają złudzeń i wieszczą odejście Stanowskiego z projektu.

To co, Stanowski się miksuje z Kanału Sportowego i zgoda, że bez niego całe to przedsięwzięcie nie ma sensu?; Rozłam w Kanale Burzowym; Czyli jednak jakiś rozłam w Kanale Sportowym albo zaplanowana akcja marketingowa jak z odejściem Wojewódzkiego z TVN? - zastanawiali się internauci na platformie X.

Swoimi rozmyśleniami na temat możliwej dymisji Stana z Kanału Sportowego podzielił się w sieci także użytkownik znany jako Rafał Ze Wschodu.

Stanowski pousuwał wzmianki o Kanale Sportowym na swoich social mediach, na ostatnim zebraniu zarządu w KS też go nie było. O co poszło? A o co mogło pójść? Pewnie o kasę i podział. (...) Chyba szykuje się inba - napisał.

Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że Stanowski pojawił się obok Roberta Mazurka w najnowszym odcinku Kanału Sportowego, który trafił na kanał w sobotę.

Co dalej z karierą Krzysztofa Stanowskiego?

Póki co nikt oficjalnie nie odniósł się do sprawy. Na rozbrzmiewające coraz głośniej pogłoski momentalnie zareagowali za to bukmacherzy. Analitycy jednej z popularnych firm typują, jakie dalsze kroki podejmie popularny dziennikarz. Nie brakuje teorii, że jeszcze w tym roku 41-latek założy własny kanał na YouTube (kurs 1.75) i oficjalnie opuści pokład Kanału Sportowego (kurs 2.0). Co ciekawe, można też obstawiać, z kim w niedalekiej przyszłości dziennikarz mógłby nawiązać współpracę i stworzyć duet. Wśród nazwisk padają m.in. Michał Pol, Zbigniew Stonoga i... Natalia Janoszek.

