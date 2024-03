Krzysztof Stanowski odpowiada Magdalenie Środzie: "Wiele osób twierdziło, że wyszła na kompletną IDIOTKĘ i już mnie nie lubi"

Katechetka 23 min. temu zgłoś do moderacji 6 8 Odpowiedz

Jestem feministką, bardzo zależy mi na równym traktowaniu obwateli, ale to co robią ci ludzie bardzo mnie dziwi. Zero klasy i kultury. Co z tego, że się kogoś nie lubi albo ma się na jego temat złe zdanie? Do tego sprowadzają ważne sprawy, nadają wagę publicznej debaty itd. Ludzie ogarnicjcie się! Pan Krzysztof też dziwi zajmowaniem się i naśmeiwaniem z jakichś dziwnych osób, ale reprezentuje tylko siebie i nie podciąga tych reczy pod całe grup ludzi walczących o jakieś ważne sprawy. A nawet gdyby nie reprezentowała nikogo poza sobą to tytuł profesora zobowiązuje do jakiejś postawy wyrastającej ponad osobiste instynkty, prawda? Pani Domagalik pokazała z klasą jak sobie poradzić z panem Krzysztofem i hejtem, który spowodował.