Magdalena Środa o Krzysztofie Stanowskim: "Bezczelny, prowokacyjnie PRZYGŁUPI IGNORANT". Tak zareagowała Kinga Rusin

Jakiś czas temu rozpętał się poważny konflikt między Kingą Rusin a Krzysztofem Stanowskim . Zaczęło się od krytyki doboru gości na Kanale Zero. Dawna twarz " Dzień dobry TVN " zarzuciła wówczas Stanowskiemu, że sympatyzuje ze spółkami Skarbu Państwa. To jednak nie koniec, oberwało mu się również za wywiad z Andrzejem Dudą . Rusin oskarżyła Mazurka i Stanowskiego o stronniczość. Według niej wspomniana rozmowa miała ukazać głowę państwa w pozytywnym świetle. Na odpowiedź 41-latka nie czekaliśmy długo. "Stano" nazwał Rusin "rozhisteryzowaną babą", co tylko zaogniło wojnę między nimi.

Kinga Rusin pokazała komentarz Magdaleny Środy na temat Krzysztofa Stanowskiego

Poszłam do Stanowskiego, bo nie oglądałam telewizji i właściwie nie wiedziałam, gdzie idę (ale o prawach kobiet powinno mówić się wszędzie) i to było odkrycie. Stanowski jest bezczelnym, prowokacyjnie przygłupim ignorantem, który robi karierę na tych właśnie atutach (nie wiem, czy świadomie czy nie). Swoje występy przyprawia seksizmem, pisizmem i radosnym samozadowoleniem. To facet, który nic nie czyta, który wie, że po to, by być zauważalnym, trzeba być chamem i arogantem, lub przynajmniej takiego udawać (ludzie grzeczni, oczytani, umiejący argumentować - to relikty dawnej epoki, których nikt nie słucha). No jedynym słowem kwintesencja dzisiejszych karier i epoki, w której takie kariery są możliwe. Duża część świata staje się Stanowskim... - czytamy.