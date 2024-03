Kinga Rusin podsumowuje 3-dniowe luksusowe urodziny z Markiem Kujawą w Kolumbii: "Niespodziankom nie było KOŃCA" (ZDJĘCIA)

ONI OBOJE 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 7 Odpowiedz

Spójrzcie na teksty, które w swoim vlogu YouTube publikuje były mąż Kingi – Tomasz Lis. Przeczytajcie, porównajcie z tym, co teraz wydala z siebie jego była, ukochana kiedyś żona „Kinia”. NIE MA RÓŻNICY! Prawie wyłącznie obłąkana nienawiść, złorzeczenie, z jednym wspólnym tematem: PiS. Plus ten całkowicie fałszywy feminizm Rusinowej, której nie przeszkadza, że to właśnie w JEJ ukochanych mediach - w TVN, w GW itd. – są afery z poniżaniem kobiet, z traktowaniem ich wyjątkowo podle, jak to było chociażby z Marcinem Kąckim. Zamiatane pod dywan. Smutne, że Tomasz Lis i Kinga Lis-Rusin pogrążyli się w otchłani, z której nie ma dobrego wyjścia...