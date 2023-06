Krzysztof Stanowski ostrzegał Rzeźniczaka przed wizytą u Żurnalisty: "WSPÓŁCZUJĘ JEGO CÓRCE"

Jakub Rzeźniczak ponownie znalazł się ostatnio w samym centrum medialnego zainteresowania. Wszystko rzecz jasna za sprawą głośnego wywiadu, którego piłkarz udzielił skompromitowanemu Żurnaliście. W trwającej ponad dwie godziny rozmowie świeżo upieczony zawodnik Kotwicy Kołobrzeg ze szczegółami opowiedział o związkach z byłymi partnerkami. Rzeźniczak przyznał się m.in. do wielokrotnych skoków w bok podczas małżeństwa z Edytą Zając, a Magdalenie Stępień zarzucił "udawanie kogoś, kim nie była" i próby manipulacji. Oberwało się także matce jego córki, Ewelinie Taraszkiewicz, która już zdążyła zapowiedzieć kontratak.

Krzysztof Stanowski o Rzeźniczaku. Co sądzi o nowym wywiadzie piłkarza?

Na temat ostatnich wywodów Rzeźniczaka wypowiedziało się już wielu przedstawicieli polskiego show biznesu. Głos w sprawie zdążył także zabrać Krzysztof Stanowski. Dziennikarz, który w ostatnich tygodniach skupiał się na szydzeniu ze "zmyślonej" kariery Natalii Janoszek, już wcześniej publicznie wypowiadał się na temat piłkarza i jego losów. Przypomnijmy, że na początku 2022 roku gwiazdor Kanału Sportowego opublikował materiał, w którym poruszył temat konfliktu między Rzeźniczakiem a Magdaleną Stępień. Stanowski przekazał widzom, co piłkarz powiedział mu podczas ich rozmowy, przekonując wówczas m.in., że z robi się z niego potwora, którym w rzeczywistości nie jest. Szerokim echem w mediach odbił się również jego komentarz na temat byłych partnerek Rzeźniczaka - dziennikarz stwierdził, że wspomniane kobiety "same wskakiwały do tego łóżka" i polecił im "przestać skamleć".

W poniedziałek Stanowski wrócił z podróży do Bombaju, gdzie spędził kilka dni, udając bollywoodzkiego gwiazdora Khrisa Stana Khana. Na warszawskim lotnisku dziennikarz spotkał tłumy fanów, udzielił również wywiadu serwisowi Świat Gwiazd. W rozmowie opowiedział nieco o pobycie w Indiach, twierdząc na przykład, że na miejscu "nie mógł się ruszyć nigdzie bez czterech ochroniarzy" (czym wyraźnie nawiązał do jednej z wypowiedzi Janoszek). W pewnym momencie reporterka serwisu zapytała także Stanowskiego o najnowszy wywiad Rzeźniczaka, wspominając, że dziennikarz w przeszłości okazał piłkarzowi swoje wsparcie.

W odpowiedzi gwiazdor Kanału Sportowego wyjaśnił, iż w swoim materiale wcale nie udzielił piłkarzowi wsparcia, a jedynie rozdzielił to, jakim Rzeźniczak jest ojcem i mężczyzną.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Krzysztof Stanowski ponownie MIAŻDŻY Natalię Janoszek. Jest gotowy na proces?

W tamtym materiale absolutnie go ganiłem za to, jakim jest mężczyzną. Moim wzorem mężczyzny on nigdy nie będzie - powiedział reporterce serwisu Świat Gwiazd.

Stanowski o wywiadzie Rzeźniczaka. Ostrzegał go przed wizytą u Żurnalisty

W dalszej części rozmowy Stanowski zdradził, że Rzeźniczak skontaktował się z nim kilka tygodni temu właśnie w sprawie występu u Żurnalisty. Piłkarz miał ponoć zapytać znajomego dziennikarza, czy powinien wystąpić w popularnym podcaście, a Stanowski stanowczo mu to odradził. Zapytany przez reporterkę serwisu, czy obecnie piłkarz może liczyć na jego pomoc, dziennikarz stwierdził więc, że Kuba najpewniej nie oczekuje jego wsparcia - gdyż poprzedniej rady nie posłuchał.

Szczerze mówiąc, on zadzwonił do mnie ze trzy tygodnie temu i zapytał, czy powinien iść na wywiad do Żurnalisty i uznał, że mu dobrze doradzę i powiedziałem mu, że absolutnie nie powinien tego robić - powiedział serwisowi Świat Gwiazd.

W rozmowie z Plotkiem Stanowski dodał natomiast, że jego zdaniem Rzeźniczak ma zdolności do... wpadania w g*wno. Jak wyznał, współczuje także jego córce Inez, która z opowieściami ojca będzie musiała się mierzyć w przyszłości.

Myślę, że Kuba jest niesamowitym człowiekiem. Tzn. ilekroć chce coś zrobić dobrze, to wpada po uszy w jakieś gó*no. Nie znam takiej drugiej osoby na świecie z taką zdolnością do wpadania w gó*no. On się nie zatrzymuje, więc wydaje mi się, że to nie jest ostatnie słowo, które powiedział, czyli, że jeszcze wielokrotnie narobi obciachu. Współczuję jego córce, bo z opowieściami swego taty będzie musiała się zmierzyć w kolejnych latach swojego życia.

Myślicie, że Rzeźniczak powinien był posłuchać Stanowskiego?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.