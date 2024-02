Krzysztof Stanowski prześwietlił partnera Caroline Derpienski. "Jack" zalega z 50 milionami złotych alimentów?

Chi town 15 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Pan Krzysztof jest przestępca finansowym i żyje w luksusie za wyłudzone pieniądze! Ten myk z alimentami to raczej jest dosyć znany…szczególnie że to on zgłosił do sądu że chce tyle płacić tylko po to żeby oczywiście NIE płacić, no ale skoro sąd się przychylił do jego prośby i zatwierdził kwotę, to wierzyciele mogą go cmoknąć….i wszystko na legalu 🤮 …ot taki milioner/bizmesmen.