Krzysztof Stanowski sprzedał udziały w Kanale Sportowym. Ujawnił, jak będzie się nazywał jego nowy projekt na YouTube

Krzysztof Stanowski startuje z nowym internetowym projektem

Krzysztof Stanowski przystąpił zatem do zaawansowanych prac nad formułą i ostatecznym kształtem swojego nowego kanału internetowego. Na dobry początek podzielił się z obserwatorami jego nazwą . W nawiązaniu do wypunktowanego na Instagramie "zaczynania od Zera" oświadczył widzom, że wkrótce przywita ich na Kanale Zero .

Dzień dobry, chciałem was bardzo grzecznie poprosić o zostawienie suba na moim nowym kanale. Kanale Zero. To nie jest żadna moja kariera solo, tylko największy projekt, jaki do tej pory sobie wymyśliłem. A już na pewno taki, który najbardziej mnie kręci. Zaangażowanych w niego będzie mnóstwo świetnych osób. Na szczegóły przyjdzie czas. Natomiast wasze suby pozwolą mi nadać odpowiedni rozmach i ułatwią rozmowy ze sponsorami - zwrócił się do fanów w mediach społecznościowych.