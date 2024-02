Krzysztof Stanowski SZOKUJE wyznaniem o Caroline Derpienski: "Jest mi jej TROCHĘ ŻAL". Pojawiła się też wzmianka o Kindze Rusin

jezusmaria 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Ten człowiek jest CHORY. Serio. Karolina to bardzo fajna dziewczyna. Chodzi do tych samych kosmetyczek co ja i każda o niej mówi, że jest fajna, miła, zachowuje się ok. Stworzyła sobie projekt marketingowy i go promuje. Wcale nie jest to ani głupsze ani mądrzejsze od innych influencerek czy w ogóle od świata, w którym pracujecie Wy np. dla korpo, które sprzedaje produkty, który mają zmienić życie. To ten sam mechanizm. Pracuje sie dla pieniędzy. A Karolina może być samotna bo to jest bardzo miła dziewczyna, bardzo inteligentna jak na swój wiek. Z kim ma się kolegować? Z kimś głupim? Serio ktoś wierzy, ze ona sypie diamenty do herbaty? Albo że ma naturalny makijaż? To chyba świadczy o Was i braku zrozumienia tego projektu i w ogóle kabaretu. No i teraz zastanówmy się czy ona innym celowo dokucza, czy innych celowo niszczy? Nie. A Stanowski tak. Co to za dziennikarz, który chce zniszczyć życie jakimś dziewczynom? Mało to przekrętów w tym kraju by się nimi zająć? One przecież nie są przestępcami. Stanowski to okropnie obślizgła osoba, która chce się wybić na łzach jakichś tam dziewczyn. Proces Janoszek trwa. A sama Karolina napisała, że przyjęła go jak przyjaciela, a on z niej zrobił szambo. No tak się nie postępuje. Fałszywy człowiek.