Krzysztof Stanowski zaliczył WPADKĘ w Kanale Zero. "ZNOWU to powiedziałem?"

Tereska 23 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Zupełnie nie rozumiem popularności tego gościa. To, że ma przerośnięte ego to wiem, ale reszta się nie zgadza. Nie ma charyzmy, wiedzy (poza sportową), uroku osobistego, umiejętności wodzirejskich etc. etc. O co chodzi?