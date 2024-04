Krzysztof Szczepaniak pożegnał się z "TzG". Tak skomentował AWANS Dagmary Kaźmierskiej: "Dystansowała nas wszystkich o kilometry"(WIDEO)

Za nami 7. odcinek 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" . Z programu odpadli Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka , którzy w rozmowie z dziennikarką Pudelka zdradzili, jak się czują po wyeliminowaniu przez widzów. Zdaniem aktora wspomniana informacja zapewne dotrze do nich dopiero za kilka dni. Na chwilę obecną traktują to z dystansem .

Emocje chyba powoli schodzą, więc czujemy taki spokój, wyciszenie. Myślę, że teraz to będzie do nas powoli dochodziło. W weekend będzie nam pewnie smutno, że nie tańczymy w 8. odcinku. [...] Zawsze się bierze to [możliwość odpadnięcia przyp. red.] pod uwagę - powiedział w rozmowie z dziennikarką Pudelka.