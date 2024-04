Marcin Hakiel dyplomatycznie o tańcach z Dagmarą Kaźmierską: "To jest program ROZRYWKOWY, a my jesteśmy tą częścią rozrywkową" (WIDEO)

Barbara 20 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Dagmara nie przeszkadzała mi do czasu, aż inne pary zaczęły już pokazywały wysoki poziom a ona wybitnie nie próbowała nawet się postarać myślałam że stać ją na więcej ale teraz gdyby miała trochę ambicji to powinna sama zrezygnować choćby z szacunku dla par które naprawdę włożyły sporo pracy i zaangażowania, a poza tym ona naprawdę nie robi żadnych postępów brak jej ogłady nawet jej wypowiedzi są prostackie. Osoba medialna powinna wykazywać się intelektem a przez nią ten program stał się tanią reklamówką lepiej niech idzie do taniego kabaretu. Jeżeli chodzi o wypowiedzi Pani Iwony to chociaż nie jestem jej fanką to uważam ,że ma rację oceniając występ DK to nie kabaret a taniec jest oceniany a na tym akurat się doskonale zna i robi swoje a Pani Dagmara nie umie przyjąć krytyki i ukrywając swoje niezadowolenie próbuje uśmiechem i równie ciętym językiem pokazać jaka to jest nie wzruszona ale nie wszyscy się na to dają nabrać. Oglądałam wszystkie odcinki bo lubię taniec ale teraz będę najpierw śledziła kandydatów na tancerzy a potem zdecyduję czy warto oglądać ten program. Prowadzącego Pana Ibisza też powinni już zmienić bo to staje się nudne. Pozytywną zmianą jest zmiana jury R.Maseraka on dobrze wie ile potrzeba pracy żeby dobrze zatańczyć oraz wprowadzenie Tomasza Wygody.