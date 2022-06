Krzysztof z "Rolnik szuka żony" zaginął w tajemniczych okolicznościach na kilka dni przed śmiercią?! "Uciekł z domu"

Dołek 1 godz. temu zgłoś do moderacji 232 5 Odpowiedz

Samobójcy - przed śmiercią - często znikają. Wynika to z ich ogromnym bólem egzystencji- chcą śmierci i jednocześnie odwlekają. Ucieczka i zachowania typy „ beze mnie będzie lepiej” , porządkowanie spraw życiowych tez może być oznaka samobójstwa. Ludzie często mówią o swoich zamiarach - miedzy wierszami. Słyszą „ stary, ciesz się życiem, jakie Ty masz problemy - ludzie to dopiero mają” „ świat jest piekny „. Jeżeli ktoś z was tak powiedział komuś - osobie wysyłającej sygnały o swojej śmierci - niestety - jest to jak gwóźdź do wieka trumny. Chory na depresję - nie widzi pięknego świata, jest dla siebie bardzooo wymagający i ostry. Ma poczucie - że zawiódł, do niczego się nie nadaje. Obiady z rodziną i znajomymi - irytują . Jedyne go się kocha - to bycie samemu i ciszę. Siedzisz na imprezie rodzinnej i jesteś nieobecny. Człowiek jest jak zombie - żyje na ziemi , jednak myślami jest daleko - często - tam - po śmierci , miejscu ulgi i zrzuceniu z siebie brudnego życiowego „ubioru” - który ma - podkreślam ma dźwigać ku radości i dla spokoju innych. Za chwile słabości jest zawstydzony i oceniany. Zamyka się w sobie i … Smierć jest miejscem - w którym niczego już nie pragniesz. Dostajesz to o czym Myślisz na ziemi !!! Niestety cierpię na depresje - jestem piękna osoba z urody i inteligentna, bardzo wrażliwa jednocześnie. Wiem co czuje taka osoba - bo miewam myśli samobójcze. Nie oceniajcie nikogo - bo depresja to ciężka choroba duszy. I trzeba być przybliża bez rad i ocen - po prostu być … 💪