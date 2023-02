Krzysztof Zalewski OBŚMIEWA Ministra Edukacji Przemysława Czarnka ze sceny Bestsellerów Empiku: "TŁUSTA BUZIA"

Bart 23 min. temu zgłoś do moderacji 28 44 Odpowiedz

Tak niby metaforycznie nawiązał, ze PIS tuczy się na aferkach typu willa +. Szkoda ze już nie pamięta jakie przekręty z kamienicami robiło PO w Warszawie. To było dopiero złodziejstwo. A ta willa + to nakręcona gownoburza tak samo jak rtęć w odrze. Nikomu się nie chce sprawdzić dokumentów o co chodzi ale chwytliwe hasło willa +. Ciemny lud to kupi. Tak wiec do następnej dramy nakręconej przez totalsow. Belka trafnie ocenił obecna opozycje.