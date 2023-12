Krzysztof Zalewski pokazał się u boku ZNANEGO brata. Podobni? (FOTO)

Krzysztof Zalewski poznał swojego brata dopiero u progu dorosłości

Zalewski i Igor Brejdygant nie od razu zapałali do siebie braterską miłością . Początkowo wcale nie utrzymywali ze sobą kontaktu. Piosenkarz zbliżył się do starszego o 13 lat brata, gdy mierzył się z uzależnieniem od alkoholu po śmierci matki. W ostatnich latach jeszcze mocniej zacieśnili więzi, gdy muzyk przywitał na świecie syna.

Brat wydał nową powieść. Sprawdźcie to! Ja już sprawdziłem dawno, bo jako rodzinnie z autorem splątany, dostałem do przeczytania przed premierą. Cieszę się, że wydał, bo pisać on umie wyjątkowo dobrze, ale najbardziej się cieszę, że mam brata, gdyż jest on super - napisał w bardzo pozytywnym tonie na swoim profilu.