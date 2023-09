Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalił się metamorfozą po zakończeniu nagrań. OGROMNA zmiana (FOTO)

Choć formuła programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" niezmiennie wzbudza kontrowersje, nie brakuje chętnych na zawarcie związku małżeńskiego w ciemno. Setki tysięcy osób chętnie śledzą losy świeżo upieczonych małżeństw, dzięki czemu program dostaje zamówienia na kolejne sezony. Obecnie widzowie mogą śledzić 9. odsłonę show.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Krzysztof i Magda powiedzieli sobie "tak"

Jednym z małżeństw w tej edycji są Krzysztof i Magda. Ich ślub omal nie zepsuła pogoda. Niestety padał deszcz, co raczej nie jest wymarzoną aurą na zaślubiny. Mimo to wygląda, że para ma szanse zbudować coś trwałego. Kluczowe jest chociażby to, że mają wspólne zainteresowania, takie jak ezoteryka.

Dzieli ich co prawda pewna różnica wieku i inne profesje, ale nawet to im nie przeszkadza. On ma 33 lata i prowadzi własną firmę, ona ma 25 lat i pracuje jako interwentka kryzysowa.

Metamorfoza Krzysztofa ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

O tym, czy małżeństwo finalnie przetrwa próbę czasu, dowiemy się dopiero za parę tygodni podczas emisji ostatniego odcinka show. Do tej pory uczestnicy nie mogą zdradzać w mediach społecznościowych statusu swoich relacji. Każda ich wrzutka do sieci wzbudza jednak niemałe poruszenie. Fani często doszukują się tam dowodów na to, czy dana para zdecydowała się być razem, czy może jednak wybrała rozwód.

Ostatnio głośno zrobiło się o metamorfozie Krzysztofa właśnie. Jedno z ostatnich zdjęć na jego instagramowym profilu pokazuje, że po programie zdecydował się na sporą zmianę i przefarbował włosy. Nie jest już brunetem, a jasnym blondynem. Czy to Magda namówiła go na odświeżenie wizerunku? Tego jeszcze nie wiadomo. Co ciekawa, ona sama także ma na koncie przemianę. Zanim wzięła udział w programie, miała inny styl ubierania się i kolor włosów.

Trzymacie kciuki za to małżeństwo?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.