Mamy PIERWSZY KRYZYS w nowym "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Marcin wyszedł z wesela, żeby się wyżalić: "Serio, NIE MIAŁEM "WOW""

Festiwal niezręczności na weselu Kingi i Marcina. "Myślałem, że to będzie dobra decyzja"

W nowym odcinku show, dostępnym na platformie Player, widzowie mogą zobaczyć wesela i pierwsze interakcje każdej z par - zarówno ze sobą, jak i z ich bliskimi i przyjaciółmi. Nie sposób było jednak nie zauważyć, że na imprezie Kingi i Marcina było momentami dość niezręcznie. Na początek żona z programu zapytała mężczyznę, czy sam się zgłosił do programu, na co mężczyzna przytaknął. Następnie wywiązała się między nimi krótka dyskusja.

Wspólne zdjęcia, które wymagały odrobiny bliskości fizycznej, również sprawiały mężczyźnie wyraźny dyskomfort, a fotograf musiał ustawiać go "ręcznie" do kolejnych ujęć. Wtedy też Marcin zdobył się na pewne wyznanie.

Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" czmychnął z wesela. Tak mówił o żonie

To, że Marcin nie był w dobrym nastroju, zauważył też jego świadek. Jak twierdził, mogło to wynikać z mocnego charakteru Kingi, na który jej nowy mąż mógł nie być gotów.

W pierwszej chwili wydawało mi się, że jest bardzo dobre i on jest zadowolony, ale tak pod koniec, jak to wszystko trwało... Coś mi dało takie sygnały, że coś może być nie tak - mówił jego kolega. Może go to troszkę zaskoczyło, że Kinga jest bardzo poukładana i stanowcza. Może to go wprawiło trochę w taki nastrój, że zaczął rozmyślać.