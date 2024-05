Krzysztof Ziemiec chwali się, że wkręcił całą Polskę. Już wiemy, co zamierza. Pracę w TVP wspomina tak: "Nie byłem prorządowym dziennikarzem"

Krzysztof Ziemiec przerywa milczenie. Już wiadomo, co planuje

Ci wszyscy, którzy myśleli, że Ziemiec będzie na oucie zawodowym, to się grubo mylili. Ziemiec na aucie to jest co najwyżej na starym, dobrym poczciwym maluszku. Nic poza tym. Ziemiec zawodowo to Ziemiec na nowo - ogłosił.

Gdybym wiedział, co w tych materiałach jest, w życiu moja noga by tam nie stanęła. Najlepszy dowód na to, że kiedy wróciłem do Warszawy z tego wydania z Gdańska, pierwsze, co zrobiłem, to skierowałem swoje kroki do gabinetu szefostwa i złożyłem wypowiedzenie z telewizji właśnie za to, co się stało, że to było poza mną, poza moją wiedzą i zgodą - wspomina. Nie miałem pojęcia o tych materiałach i absolutnie nie zgadzałem się z nimi. Skończyło się na tym, że zamieniłem redakcję na "Teleexpress".