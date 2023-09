Krzysztof Ziemiec od prawie 20 lat pracuje w TVP. Jakie ma wykształcenie były prowadzący "Wiadomości"? Możecie się zdziwić

Kim 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ale nudy na 🐩. Najpierw byl temat emerytury, teraz wyksztalcenie. Wchodze tutaj tylko dla komentarzy. Dobrego piatku wszystkim komentujacym, jestescie jedyna wartoscia 🐩. A tak przy okazji Pudel, to usuwajac i blokujac komentarze you kick yourself in the 🦶