Krzysztof Ziemiec prosi o wpłaty na swój kanał. Aby go rozwijać, potrzebuje... 50 TYSIĘCY MIESIĘCZNIE. Wróżycie mu sukces?

Będąc pracownikiem TVP, z którą związany był przez dwie dekady, Krzysztof Ziemiec mógł liczyć na niemałe zarobki. Jak informował "Dziennik Gazeta Prawna", w 2017 roku prezenter zarabiał w stacji ok. 30 tys. zł miesięcznie. W obliczu rządowego przetasowania Ziemiec musiał niestety pożegnać się w lutym z piastowanym dotychczas stanowiskiem. Po zwolnieniu przez publicznego nadawcę Ziemiec zdecydował się iść z duchem czasu i przenieść działalność do internetu. Krótko po otrzymaniu wypowiedzenia dziennikarz skarżył się na łamach "Faktu", że rynek nie jest na niego specjalnie otwarty.

Niestety wygląda na to, że nie wszystko poszło tak, jak Ziemiec zakładał. Póki co kanał na YouTubie nie przynosi takich zysków, na jakie liczył. Do sieci trafiło nagranie, na którym Ziemiec prosi swoich fanów o pomoc. Aby wcielić swój plan w życie, dziennikarz założył specjalną zbiórkę, która ma mu pomóc zebrać potrzebne na utrzymanie kanału środki.