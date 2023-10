Ks. Natanek usłyszał WYROK. Duchowny został SKAZANY za obrazę dzieci poczętych metodą in vitro

JankaJaneczka... 2 godz. temu zgłoś do moderacji 27 2 Odpowiedz

Z punktu widzenia nauki to ma racje: czlowiek to zwierze, i to najniebezpieczniejsze. Natomiast nie bardzo rozumiem, dlaczego dziecko powstale 'naturalnie' jest lepszym zwierzeciem niz to z in vitro. Jest bardziej roslonozerne, czy bardziej miesozerne? Jak wogole klasyfikowac zwierzeta na osi 'dobre zwierze- zle zwierze'? I co, ze niby dziecko z in vitro nie ma wolnej woli a zamiast tego instynkt przetrwania? Ksiadz Natanek otworzyl tym stwierdzeniem kilka Puszek Pandory: filozofii, biologii, genetyki, a dzielo przeroslo Mistrza. A tak na serio: najgorzej to jak ludzie bredza co im slina na jezyk przyniesie, a jeszcze gorzej ze sa tacy, co tego sluchaja i w to wierza.