Ksiądz POTĘPIA Cezarego Żaka za palenie śmieci na działce: "Piąte przykazanie mówi: NIE ZABIJAJ"

Zachowanie Cezarego Żaka jest godne potępienia nie tylko ze względu na jego zgubny wpływ na środowisko. Paląc śmieci na działce, aktor naruszył także prawo oraz zakłócił wypoczynek sąsiadom. Jeden ze świadków zdarzenia w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, że cały proceder trwał około godziny, a "dym i smród były nie do wytrzymania". Żak zdążył już odnieść się do medialnego zamieszania za pośrednictwem mediów społecznościowych. Aktor zamieścił w sieci swoje zdjęcie w roli wójta z "Rancza", które opatrzył cytatem z Ewangelii św. Jana. W kolejnym wpisie przeprosił zaś "wszystkich oburzonych".

Bardzo go lubię jako aktora, ale trucie ludzi to grzech. Piąte przykazanie mówi: nie zabijaj, a palenie plastiku jest rakotwórcze, to trucizna. To grzech nie tylko względem natury, lecz także względem ludzi, którzy tam mieszkają. Nawet w piecach nie można palić. Tyle się mówi o czystości klimatu, segregacji śmieci. Nie stać go? - rozprawiał ksiądz w rozmowie z tabloidem.