Ksiądz Woźnicki mówił, że Maryla Rodowicz ma "PYZIAŁĄ TWARZ". Tak oburzeni wierni chcą się mu odpłacić. Pomysłowe?

Kontrowersyjny duchowny pożałował swoich "natchnionych kazań" i w 2018 roku został wydalony z zakonu. Ponadto objęto go suspensą, za sprawą której nie może odprawiać mszy świętej i udzielać sakramentów. Prawomocna decyzja w tej sprawie została zatwierdzona pod koniec 2021 roku.

Ks. Michał Woźnicki publicznie ubliżał Maryli Rodowicz

Dwa lata temu w mediach społecznościowych krążyło nagranie, na którym Woźnicki podczas kazania krytykował wygląd Rodowicz . Zdaniem księdza, aparycja Maryli to efekt grzechu obżarstwa oraz szczepień .

Proszę popatrzeć na pyziałą twarz pani Rodowicz, a jeszcze bardziej na opuchniętą twarz pani Kozidrak. Dwa podgardla - jakby biskupem była. Jeśli to nie jest obżarstwo, to być może bolesny skutek szczepień? Efekt uboczny? [...] Minęło kilkadziesiąt lat i widzimy te podstarzałe gwiazdeczki - jedna ruszająca się niczym czarownica, druga na szczudłach, ale cały czas wiedzą, że innym ludziom podobają się te ich części ciała, które podobały się 30 lat temu - "nauczał" z ambony ks. Woźnicki.

Mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne chcą, aby Maryla Rodowicz wystąpiła przed domem kontrowersyjnego księdza

Niedawno duchowny zamieszkał w Baranowie, w gminie Tarnowo Podgórne, i w okolicach Placu Zmartwychwstania założył organizację "Dom Bogomyślny". Na jego nieszczęście tamtejsi mieszkańcy postanowili "odpłacić" się Woźnickiemu za jego "natchnione kazania" i przystąpili do organizacji koncertu Maryli Rodowicz , który miałby się odbyć właśnie na Placu Zmartwychwstania.

Zorganizowanie koncertu Maryli Rodowicz w Baranowie na placu Zmartwychwstania byłoby nie tylko wielkim wydarzeniem artystycznym, ale również okazją do uczczenia 80. rocznicy urodzin tej wybitnej artystki, która przypada na 8 grudnia 2023 roku. Byłby to również sposób na podziękowanie jej za wkład w polską kulturę i za jej miłość do naszej ojczyzny - czytamy w oficjalnej petycji mieszkańców gminy Tarnowa Podgórnego.