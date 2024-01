Książę Andrzej straci przywileje w obliczu skandalu z listą Epsteina. Król Karol słono go ukarze

Książę Andrzej straci przywileje w obliczu skandalu? Król Karol podjął decyzję

W obliczu kolejnej odsłony skandalu z Andrzejem w roli głównej, w mediach na Wyspach nie brakuje doniesień, że księcia mogą dosięgnąć znacznie bardziej dotkliwe konsekwencje niż utrata dobrego imienia. Niedługo po tym, jak świat usłyszał o "liście Epsteina", członkowie grupy nieprzychylnej brytyjskiej monarchii zgłosili księcia Yorku na policję. Wygląda na to, że Andrzej może także spodziewać się stanowczej reakcji ze strony swego starszego brata. Według doniesień "The Telegraph", król Karol w najbliższej przyszłości ma ponoć przestać płacić za ochronę zhańbionego księcia.

Jak poinformował kilka dni temu brytyjski dziennik, król Karol do tej pory z własnej kieszeni finansował ochronę Andrzeja w jego posiadłości Royal Lodge w Windsorze. Monarcha miał przejąć ten obowiązek po śmierci królowej Elżbiety. Według ustaleń "The Telegraph", książę Yorku wkrótce będzie zmuszony obejść się bez pomocy króla, jeśli nadal chce zamieszkiwać wyposażoną w 30 pokoi rezydencję. Jak donosił dziennik, Andrzej będzie musiał "wyczarować małą fortunę", by zapłacić zarówno za ochronę, jak i utrzymanie posiadłości - która wymaga ponoć poważnych napraw. Wygląda na to, że może to dla niego stanowić nie lada wyzwanie.