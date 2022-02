Królowa Elżbieta II OPŁACI MILIONOWĄ UGODĘ księcia Andrzeja! Tabloid ujawnia szczegóły: "Nikt nie ma takich pieniędzy"

Ffghjj 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Mamusia zapłaci za synka, pokryje wszystkie koszty, by go chronić. Ela o wszystkim wie. I co, i jic. Wolno Andrzejkowi. Jakie to słabe. Dzieci królowej mogą wszystko. Andrzejek stary, nic się nie nauczy, nie wyciągnie wniosków. Dalej będzie się pasł za kasę podatnikow