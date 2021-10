Brytyjska policja UMORZYŁA śledztwo w sprawie oskarżonego o gwałt księcia Andrzeja! Zaskoczeni?

Latem 2019 roku rozpoczęły się (publiczne) problemy w życiu księcia Andrzeja. To właśnie wtedy syn królowej Elżbiety ściągnął na rodzinę królewską gromy, gdy wyszło na jaw, że jest zamieszany w seksaferę z pedofilią i czerpaniem zysków z usług nieletnich niewolnic seksualnych. Z zeznań Virginii Roberts wynikało, że ponad dwie dekady temu wówczas 17-letnia dziewczyna została trzykrotnie zmuszona do stosunku ze sporo od niej starszym "royalsem". Do molestowania miało dochodzić w Londynie, Nowym Jorku oraz prywatnej rezydencji pedofila (i przyjaciela księcia) Jeffreya Epsteina na Wyspach Dziewiczych.