Książę Filip ZOSTAJE w szpitalu. Są nowe informacje

Sense 18 min. temu

Już nie wyzdrowieje. Koronawirus SARS-CoV-2 wszystkich pokolei załatwia, a głupie ludzie szturm robią na Zakopane, Międzyzdroje i Sarbinowo. Zero jakiejkolwiek odpowiedzialności. Powinny stać kordony wojskowe przed wjazdem do miejscowości turystycznych i je...ać mandatami przygłupów za 500 plus.