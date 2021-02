Książę Karol ZE ŁZAMI W OCZACH opuszcza szpital, w którym przebywa 99-letni książę Filip (ZDJĘCIA)

anglia 23 min. temu zgłoś do moderacji 36 0 Odpowiedz

Nie mogę no :D Jest starszym człowiekiem, to jest Anglia, więc raczej wieje i jest wilgotno, ja przy takiej pogodzie non stop "płaczę" :D Ploty plotami, ale to jak angielskie tabloidy dorabiają wielkie teorie do jakichś nieistotnych szczegółów, to jest niesamowite. Wiecie, że sporo ludzi do dziś wierzy, że Paul McCartney umarł przed wydaniem Abbey Road, i od tej pory zastępuje go sobowtór? :D