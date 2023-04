Książę Harry chciał spotkać się z ojcem podczas pobytu w Londynie. Król Karol III nie znalazł czasu: "Był ZBYT ZAJĘTY"

Ola 23 min. temu zgłoś do moderacji 1 16 Odpowiedz

Eeee rzepak juz zasiany wiesnioki czy to tez sie wam nie oplaca i lapy do panstwowego wyciagacie??wypad z tymi traktorami z miast!!!! Was interesuje ze gastronomia siada, ze nieruchomosci, kredyty, deweloperka i wiele innych dziedzin w miescie siada????ze ludzie placa prawie 2000 zusow co miesiac, kupe podatkow aby utrzymac firme, pracownikow!!!! Jezdzimy do was na wies???? Blokujemy np dojscie do kosciola??? Skladacie sie na nas z podatkow tak jak my musimy na wasze wieczny placz???? Z unii doplaty bierzecie , komuna i PGER sie skonczyly!!! Do roboty kuuuuu.....!!!!!