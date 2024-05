Książę Harry daje PRZTYCZEK W NOS ojcu? Nie włożył medalu od króla. Eksperci oceniają: "Zostanie to odebrane jako lekceważenie"

Książę Harry pojawił się na nabożeństwie związanym z Igrzyskami Invictus Games w St. Paul's. Uczcił w ten sposób 10. rocznicę zawodów sportowych organizowanych dla rannych w misjach żołnierzy. Mąż Meghan Markle ubrany był w wyrazisty czarny garnitur. Na szyi zawiesił medal Komandora Rycerza Królewskiego Zakonu Wiktoriańskiego (KCVO), a kolejne przypiął do marynarki. Jak zauważyły brytyjskie media, wśród odznaczeń zabrakło medalu koronacyjnego . Harry otrzymał go w maju zeszłego roku z okazji formalnego wstąpienia króla Karola III na tron.

Medale księcia Harry’ego

Eksperci królewscy nie mają wątpliwości

Sussexowie nie robią nic przez przypadek i to wyraźnie podkreśla lub ma podkreślić jego dystans do rodziny królewskiej (...) Sussexowie doskonale zdają sobie sprawę, że każda rzecz, którą robią, wszystko, co noszą, wszystko, co mówią, zostanie sprawdzone. Problem polega na tym, że jeśli zdecyduje się nie nosić medalu koronacyjnego, z pewnością zostanie to odebrane jako lekceważenie króla Karola - powiedział dla "The Sun".